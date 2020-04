Covid-19

O Groupe PSA anunciou hoje que o seu Centro de Produção de Mangualde está "pronto para retomar a atividade", graças à implementação de medidas sanitárias reforçadas devido à covid-19, que foram partilhadas com a Comissão de Trabalhadores.

"O protocolo de medidas sanitárias reforçadas do Groupe PSA está totalmente implementado no Centro de Produção de Mangualde e a sua implementação foi auditada", refere o grupo francês, em comunicado.

No entanto, "o calendário para retomar a atividade, que se fará no contexto do diálogo social com a representação dos trabalhadores, ainda não está definido e terá em conta a capacidade de funcionamento permitida pelas autoridades para as empresas exercerem a atividade industrial e comercial", acrescenta.