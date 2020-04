Covid-19

A demora na resposta de municípios e entidades culturais sobre espetáculos suspensos devido à covid-19 está a criar um "grave problema" no pagamento a equipas e artistas que dependem de estruturas como a associação Materiais Diversos.

A diretora artística da Materiais Diversos, Elisabete Paiva, disse à Lusa que a situação mais crítica que enfrenta nestes dias prende-se com a dificuldade de diálogo e de obter respostas de entidades municipais - Câmaras, espaços culturais e uma comunidade intermunicipal - que haviam adquirido espetáculos de projetos associados.

"Assim que começámos a lidar com os cancelamentos, o que procurámos fazer foi manter o diálogo mais aberto possível com as várias instituições com quem tínhamos espetáculos agendados dos nossos projetos associados", disse.