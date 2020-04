Covid-19

Os administradores executivos do BPI decidiram renunciar aos prémios de desempenho correspondentes ao exercício de 2020, tendo em consideração a situação de crise criada pela pandemia da covid-19, anunciou hoje o banco.

De acordo com uma nota de imprensa do BPI, esta decisão surgiu em coordenação com uma iniciativa similar anunciada hoje pelo CaixaBank.

No comunicado, o banco salienta ainda algumas das suas iniciativas face à crise económica e social causada pela pandemia.