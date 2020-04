Covid-19

O Governo dos Açores decidiu prolongar até 01 de maio as cercas sanitárias nos seis concelhos da ilha de São Miguel, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, anunciou hoje o líder do executivo regional, Vasco Cordeiro.

As cercas foram implementadas no dia 03 de abril, terminando o prazo inicial hoje ao final do dia.

O prorrogar das cercas surge, declarou o chefe do executivo açoriano em conferência de imprensa, realizada em Ponta Delgada, após pareceres nesse sentido da coordenadora de saúde pública na região e da Autoridade de Saúde dos Açores.