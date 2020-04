Óbito/Sepúlveda

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida lamentou hoje a morte "inesperada" do amigo chileno Luis Sepúlveda, aos 70 anos, vítima de covid-19, dizendo que não foi um risco estar com ele num festival literário em Portugal.

"Uma pessoa, em princípio, não corre riscos por estar com amigos. Neste momento é que as condições são diferentes, mas naquela altura não. Neste momento, se eu for ter com uma pessoa, pode-se dizer que estou a correr risco, mas naquela altura era um comportamento normal as pessoas estarem juntas", afirmou Germano Almeida, à agência Lusa.

O escritor, argumentista e realizador de cinema, autor de "O Velho que Lia Romances de Amor", morreu hoje no Hospital de Oviedo, no norte de Espanha, onde estava internado desde 29 de fevereiro, e sofria de uma pneumonia associada à covid-19.