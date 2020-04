Covid-19

A Madeira voltou hoje a não registar casos de infeção por covid-19, mantendo os 53 assinalados na quarta-feira, já com dois recuperados, indicaram as autoridades regionais, sublinhando que este é o sétimo dia sem novos doentes.

"Hoje é um dia positivo porque não temos casos para anunciar", afirmou o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

Desde que foi detetado o primeiro doente no arquipélago, em 16 de março, já passaram sete dias sem registo de novas infeções, três dos quais consecutivos, sendo que a Madeira é a região do país com menos casos de covid-19.