Actualidade

O escritor brasileiro Luiz Alfredo Garcia-Roza morreu hoje, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, confirmou a Agência Riff, representante do autor que estava internado desde o ano passado, após ter sofrido um acidente vascular cerebral.

"Hoje nos despedimos do escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza, autor de 11 romances policiais que imortalizaram o célebre detetive Espinosa, personagem recorrente em sua obra de ficção. Elogiado pela crítica, vencedor do Jabuti, o autor de 'Achados e Perdidos', 'Espinosa sem saída' e 'Um lugar perigoso' estava em coma desde 2019 e era casado, há mais de quatro décadas, com a também escritora Livia Garcia-Roza", escreveu a Agência Riff, nas redes sociais.

Garcia-Roza era conhecido pelos seus livros policiais, com a personagem do detetive Espinosa, em destaque em grande parte da sua obra, um detetive amante das letras, que visitava alfarrabistas e refletia sobre a leitura e os livros que escolhia.