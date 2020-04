Covid-19

O ministro das Finanças estimou hoje que o total de apoios à sociedade no âmbito da pandemia de covid-19 possa exceder os 20 mil milhões de euros, durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no parlamento.

"O esforço orçamental é muito significativo, requer uma liquidez muito grande da parte do Estado, estamos a falar mais de liquidez do que da estrutura da execução orçamental", reconheceu Mário Centeno, referindo, mais tarde, que o total de apoios pode ser superior a 20 mil milhões de euros, incluindo moratórias às empresas.

O ministro elencou os valores estimados do impacto das medidas do Governo, começando por referir que cada mês com um milhão e meio de trabalhadores em 'lay-off' (suspensão temporária do contrato de trabalho) "pode ter um custo aproximado de mil milhões de euros".