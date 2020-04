Covid-19

A pandemia causada pelo novo coronavírus já matou 141.127 pessoas e infetou mais de 2,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 20:00 de hoje, baseado em dados oficiais.

Segundo os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa) até hoje 2.135.410 casos de contaminação foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na China.

A AFP alerta, contudo, que o número reflete apenas uma fração do total real de portadores do vírus, já que muitos países estão a testar apenas as situações que necessitam de cuidados hospitalares.