A Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) revelou hoje que já pagou 75 milhões de euros, valor distribuído por 805 empresas, no âmbito das medidas para aceleração de pagamento dos incentivos do Portugal 2020, por causa da pandemia.

Estes resultados dizem respeito aos últimos 30 dias.