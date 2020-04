Covid-19

O Comité Monetário e Financeiro Internacional (IMFC, na sigla em inglês) do Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendou hoje aos credores privados da dívida dos países mais pobres que aceitem suspender os pagamentos durante a pandemia da covid-19.

"Acolhemos com agrado a abordagem coordenada e acertada entre o G20 e o Clube de Paris, apoiada pelo FMI e pelo Banco Mundial, no sentido de suspender a dívida dos países mais pobres aos credores oficiais bilaterais, e apelamos aos credores privados para participarem na iniciativa em termos comparáveis", lê-se no comunicado do IMFC, hoje reunido em Washington.

O texto surge depois de a direção do FMI ter anunciado que vai permitir empréstimos com 0% de juros por um período de seis meses até dois anos aos países que estão mais em dificuldades para cumprir as obrigações financeiras e, ao mesmo tempo, aumentar a despesa pública com a saúde para conter a pandemia de covid-19.