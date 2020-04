Covid-19

Políticos brasileiros lamentaram na quinta-feira a exoneração do ministro da Saúde, no meio da pandemia da covid-19, e felicitaram Luiz Henrique Mandetta pelo trabalho desenvolvido na resposta.

"Em nome da Câmara dos Deputados, presto homenagem ao trabalho desenvolvido pelo ministro Mandetta à frente da Saúde brasileira nos últimos meses. A sua dedicação, trabalho, competência, capacidade de compreensão do problema, busca por soluções a partir do diálogo com toda a sociedade e com o parlamento trouxeram segurança, especialmente neste período de pandemia", escreveu na rede social Twitter o presidente da Câmara dos Deputados brasileira, Rodrigo Maia.

Também o presidente do Congresso e do Senado do Brasil, Davi Alcolumbre, enalteceu o trabalho desenvolvido por Mandetta ao longo da pandemia, considerando que a sua saída do Governo "não é positiva".