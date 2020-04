Covid-19

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) confirmou à Lusa o aumento de ciberataques em Portugal no último mês, tendo identificado até 12 de abril 71 casos de 'phishing', ataque informático que visa 'pescar' dados sensíveis de um utilizador.

Questionado pela Lusa sobre o aumento de ciberataques no último mês, o que coincide com o confinamento domiciliário, no âmbito do estado de emergência, o Centro Nacional de Cibersegurança confirmou essa subida.

"O CNCS confirma que ocorreu um aumento de ciberataques no último mês, sendo que é importante relembrar neste sentido que os contextos de crise de proporções internacionais são, tradicionalmente, explorados por atores hostis do ciberespaço para sustentarem as suas campanhas de ciberataques no alarmismo social", referiu a entidade, em resposta por escrito à Lusa.