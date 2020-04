Covid-19

O economista Álvaro Santos Pereira diz que as iniciativas tomadas pelo Governo para minimizar a crise causada pela covid-19 são as medidas "padrão" para parar "o incêndio", mas que, depois, terão de ser tomadas outras para estimular a economia.

As medidas adotadas pelo Governo são "as medidas padrão adotadas em toda a Europa", sublinha, em entrevista à Lusa, o diretor de estudos específicos por país do departamento de Economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), adiantando que esta organização analisa "as medidas que os vários países tomaram nas últimas semanas" e a conclusão a que chega é que são "medidas praticamente universais na grande parte dos países: 'lay-off', para tentar segurar as pessoas nas empresas com menos custos, deferimento de impostos, deferimento de contribuições sociais, deferimentos pagamentos de juros..."

"No fundo, está a parar-se o incêndio para que se possa reagir", adianta o economista, assegurando que "quando se sair do confinamento, quando se começar a ver o tempo que isto vai durar e, principalmente, que empresas não aguentaram, o desemprego que existe, quando se começar a perceber um pouco mais essas variáveis, vão ter de haver medidas para estimular a economia".