Covid-19

A maioria das 24 corporações de bombeiros dos 17 municípios do distrito de Coimbra, 21 de voluntários e três de sapadores, está 100% operacional, apesar de existirem oito casos de infetados pelo coranavírus, revelou a federação distrital.

De acordo com dados revelados à agência Lusa por Fernando Carvalho, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Coimbra, na quinta-feira estavam ao serviço no distrito um total de 1.780 bombeiros dos quadros de comando e corpo ativo, 488 dos quais profissionais e 1.292 voluntários.

"Nas 24 corporações, 14 continuam a laborar a 100%, nove entre os 75% e os 100% e uma entre os 50% e os 75%. Há 29 bombeiros que não estão ao serviço, 21 voluntários, seis profissionais e dois de equipas de intervenção permanente", disse Fernando Carvalho.