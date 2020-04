Covid-19

As 21 corporações de bombeiros voluntários do distrito de Coimbra estimam uma quebra de receitas até 70%, devido à redução de serviços de transporte de doentes por causa da pandemia da covid-19, disse fonte do setor.

"Teremos uma quebra de receita superior a 60%, entre os 60% e os 70%. Antes [da pandemia de covid-19], fazíamos transportes [de utentes] para consultas, fisioterapia, análises e, agora, pura e simplesmente, isso está tudo parado", disse à agência Lusa Fernando Carvalho, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Coimbra.

Fernando Carvalho declarou que se mantém o transporte para tratamentos urgentes, como os oncológicos e hemodiálise, mas a falta de receita "é transversal" a todas as corporações de voluntários do distrito de Coimbra, dependendo o valor absoluto da dimensão dos respetivos corpos de bombeiros.