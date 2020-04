Actualidade

A nave Soyuz MS-15, com três tripulantes da Estação Espacial Internacional (EEI) a bordo, aterrou hoje com êxito no Cazaquistão, informou a agência espacial russa Roscosmos.

A cápsula tocou Terra às 05:16 tmg (06:16 em Lisboa), a sudeste de Dzhezkazgan, com o cosmonauta Oleg Skripochka e os astronautas da agência espacial norte-americana NASA Andrew Morgan e Jessica Meir a bordo.

Devido às limitações técnicas relacionadas com a epidemia da covid-19, o regresso não foi transmitido em direto, a partir do local de aterragem como habitual.