Covid-19

A Organização Mundial da Alergia advertiu hoje que o confinamento em casa por prevenção da covid-19 expõe mais as pessoas à poluição interior e avisou que quando voltarem a sair regularmente irão sentir uma maior agressão dos pólenes.

As pessoas com alergia têm de saber como podem controlar a doença e a medicação que devem fazer até pelo facto de estarem mais tempo em casa expostos aos ácaros, aos alérgenos dos animais, à poluição que se faz quando se cozinha ou fuma e as casas não estão bem ventiladas, defendeu à agência Lusa o secretário-geral da Organização Mundial da Alergia, Mário Morais de Almeida.

"Apesar de estarem mais tempo em casa, eventualmente, os alérgicos estarão um bocadinho mais sensíveis e mais suscetíveis" e "essa suscetibilidade, nesta altura do ano, vai agravar-se quando estiverem no exterior expostos aos pólenes", afirmou.