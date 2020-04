Covid-19

O ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, aconselhou hoje cautela aos britânicos e sugeriu que não marquem férias de verão no estrangeiro devido à incerteza criada pela pandemia covid-19, motivando críticas do setor do turismo.

"A curto prazo, em termos de conselhos de viagem sobre se devem marcar as férias, claramente as pessoas devem querer ver qual é a trajetória desta doença nas próximas semanas", afirmou, numa entrevista à BBC Radio 4.

O ministro lembrou que, embora existam sinais de que o número de casos de contágio e de mortes está a desacelerar no Reino Unido, ainda não começaram a decrescer claramente para que se possa antever um regresso à normalidade.