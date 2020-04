Covid-19

As autoridades no poder na Guiné-Bissau anunciaram a chegada prevista para sábado e terça-feira de material hospitalar da China e o lançamento das operações de ajuda alimentar de urgência no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.

"Da China chega no dia 18 de abril um primeiro carregamento de material diverso para fins hospitalares, devendo um segundo barco chegar no dia 21", referiu Nuno Nabian, nomeado primeiro-ministro da Guiné-Bissau pelo autoproclamado Presidente do país, Umaro Sissoco Embaló.

Numa mensagem divulgada na rede social Facebook, após uma reunião da comissão interministerial de combate ao novo coronavírus, na quinta-feira, Nuno Nabian refere também que instruiu a comissão para "proceder ao lançamento das operações de ajuda alimentar de urgência".