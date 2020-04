Covid-19

As vendas do grupo automóvel alemão Volkswagen baixaram 23% no primeiro trimestre, para 2.006.000 unidades, devido à contração da procura causada pela pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

A marca VW, a principal do grupo, foi a mais afetada com a queda das vendas nos três primeiros meses do exercício para 1.091.500 (-25,1%), a Audi para 353.000 unidades (-21,1%), a Skoda para 232.900 unidades (-24,3%), a Seat para 130.300 unidades (-14%), a Porsche para 53.100 unidades (-4,6%).

A maior queda das vendas nos primeiros três meses do ano ocorreu na China (35,1%, para 613.900 unidades), seguida da Europa Ocidental (20,2%, para 770.300 unidades) e da América do Norte (12,9%, para 188.600 unidades).