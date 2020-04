Covid-19

Peniche vai reduzir em cerca de metade a fatura da água a todas as famílias e empresas nos meses de abril e maio, como forma de minorar os efeitos da crise provocada pela pandemia de covid-19.

As famílias vão ter um desconto de metade nas tarifas variáveis indexadas ao consumo de água, saneamento e resíduos sólidos, constantes na fatura da água, de acordo com a proposta das medidas de apoio aprovadas por este município do distrito de Leiria, a que a agência Lusa teve acesso.

Feitas as contas, uma família que consuma 10 metros cúbicos de água por mês reduz a fatura habitual de 27,45 euros para 17,88 euros.