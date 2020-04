Covid-19

Um pequeno aglomerado populacional junto à vila de Marinhais, em Salvaterra de Magos, com perto de meia centena de pessoas, foi colocado em isolamento profilático depois de confirmado um caso da covid-19, disse o presidente do município.

Hélder Esménio, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), disse hoje à Lusa que a decisão foi tomada na quinta-feira, assim que foi conhecido o resultado do teste à covid-19 feito a uma mulher de 56 anos que tinha sido internada no início da semana no Hospital Distrital de Santarém.

O autarca afirmou que, numa deslocação ao local, na quinta-feira, de elementos da autoridade de saúde, do município e da GNR, não foram detetados outros casos com sintomas aparentes, tendo, contudo, sido requisitados testes, já disponibilizados, para começarem a ser realizados hoje, a partir da hora do almoço.