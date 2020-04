Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje que ainda há tempo, no Médio Oriente e Norte de África, para "aproveitar a oportunidade" de agir e evitar o caos que resultaria de uma propagação explosiva do novo coronavírus.

"Temos realmente uma oportunidade para agir na região porque o aumento de casos não foi rápido", declarou numa entrevista à agência France-Presse Ivan Hutin, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis na delegação regional da OMS no Mediterrâneo Oriental, sediado no Cairo.

Segundo a organização da ONU, mais de 111.000 casos do novo coronavírus e mais de 5.500 mortos foram registados até agora nos 22 países da região Médio Oriente e Norte de África, que para a OMS se estende de Marrocos ao Paquistão, excluindo a Argélia.