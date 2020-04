Covid-19

Os Açores receberam hoje um novo reforço de material clínico e equipamentos de proteção para hospitais, unidades de saúde de ilha, bombeiros, forças de segurança, trabalhadores da Administração Regional e entidades do setor social para responder à pandemia.

Uma nota do executivo açoriano explica que, "tendo em conta as quantidades e volumetria do material proveniente da China, que obrigaria a Azores Airlines a realizar vários voos àquele país", o Governo açoriano "decidiu fretar um avião cargueiro que transportou para Lisboa, entre quarta e quinta-feira, 793.600 máscaras de tipo FFP2, 683.750 máscaras cirúrgicas, 36.300 fatos de proteção integral, 700.000 luvas não esterilizadas e 100.000 zaragatoas, entre outro material".

Parte deste material já chegou hoje a Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, num voo da Azores Airlines que "transportou 16.000 máscaras de tipo FFP2, 20.000 fatos de proteção integral e 100.000 zaragatoas", enquanto "os restantes equipamentos serão transportados de Lisboa para a Região Autónoma do Açores nos próximos dias".