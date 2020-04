Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) anunciou hoje que mantém a confiança no diretor do Serviço de Cirurgia Geral e Transplantação do Curry, que irá manter-se no cargo, e não haverá transferência de serviços para outras unidades.

Numa nota enviada à agência Lusa, o centro hospitalar afirma que a administração do CHULC não aceitou o pedido de demissão do diretor do serviço, Américo Martins.

O médico Américo Martins "conta com o apoio e tem a confiança do Conselho de Administração, pelo que irá continuar em funções", sublinha o centro hospitalar.