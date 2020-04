Covid-19

Cabo Verde registou hoje mais um caso positivo do novo coronavírus, elevando para 56 o total no país, anunciaram hoje as autoridades cabo-verdianas.

Em comunicado, o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde e da Segurança Social, anunciou que o novo caso surgiu na cidade da Praia e trata-se de um homem de 43 anos, nacionalidade cabo-verdiana, residente no bairro de Ponta d'Agua.

A mesma fonte adiantou que o doente se encontra internado em isolamento no Hospital Dr. Agostinho Neto e apresenta um quadro de infeção respiratória moderada.