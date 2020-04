Covid-19

O eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira pediu hoje "sinais claros" dos líderes europeus para apoiar a recuperação económica após a pandemia, salientando a união no Parlamento Europeu (PE) a favor da emissão de divida europeia.

O eurodeputado, que falava em videoconferência de imprensa sobre a votação, hoje à tarde no PE, de uma resolução pedindo a emissão de títulos de dívida pela Comissão Europeia, admitiu não antecipar "transformações mágicas" das resistências no Conselho Europeu, mas esperar que os líderes europeus tenham em conta o apoio dos quatro maiores grupos políticos na assembleia europeia.

"Espero sim que a posição clara do PE e o apoio dos maiores grupos políticos, que são também os que suportam os governos que estão à volta da mesa [no Conselho], ajudem a influenciar uma decisão mais solidária e mais forte de resposta a esta crise", disse Silva Pereira, que é também vice-presidente do PE.