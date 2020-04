Actualidade

O ministro das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial anunciou hoje que vai alterar a regulamentação do setor do petróleo e das minas para aumentar a atratividade do país e fomentar o investimento direto estrangeiro.

Falando numa videoconferência com outros ministros da Guiné Equatorial patrocinada pela Câmara de Energia Africana (CEA), Obiang Lima afirmou que o país vai modificar a regulamentação do petróleo, lançar um decreto ministerial para aumentar a atratividade da sua indústria e aprovar um novo enquadramento para as operações na área das minas, nas próximas semanas.

De acordo com um comunicado da CEA, que não detalha quais são as alterações que vão ser feitas, o ministro das Finanças, também presente no encontro virtual, salientou a narrativa negativa percecionada como uma das razões para a dificuldade na captação de investimento.