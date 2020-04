Covid-19

O Governo Regional dos Açores vai alargar os apoios à manutenção de emprego, devido à covid-19, a empresas de praticamente todos os setores de atividade, num investimento que ronda os 150 milhões de euros.

"Com o alargamento do programa de manutenção do emprego à generalidade dos setores de atividade e das empresas açorianas, na sequência da nova linha de crédito de apoio à economia, o Governo dos Açores irá disponibilizar às empresas açorianas um apoio até 150 milhões de euros, só com esta medida, para minimizar os efeitos económicos da pandemia, sem que as empresas tenham que no futuro devolver esses valores, desde que mantenham os seus postos de trabalho", avançou hoje o vice-presidente do executivo açoriano, Sérgio Ávila, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.