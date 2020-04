Covid-19

O primeiro-ministro socialista espanhol reúne-se na segunda-feira com o líder do Partido Popular (direita), o maior da oposição, para explorar um eventual acordo para a "reconstrução social e económica" do país após a crise do coronavírus.

"Confiamos e esperamos que o PP [Partido Popular] se junte a esta iniciativa", disse hoje a porta-voz do executivo espanhol, a ministra das Finanças, Maria Jesús Montero, acrescentando que o principal partido da oposição é uma "peça fundamental" no diálogo pretendido.

A responsável governamental insistiu que a participação do Partido Popular é "muito importante" para haver "denominadores comuns" que ajudem Espanha a enfrentar os próximos meses e anos com uma "grande aliança" a "remar na mesma direção".