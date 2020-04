Covid-19

As autoridades na Guiné-Bissau pediram hoje aos guineenses no estrangeiro para seguirem as recomendações dos países onde residem no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus e disponibilizaram-se para ajudar.

"Neste momento de intensos sofrimentos e aflição devido à pandemia da covid-19, os meus pensamentos e preocupações estão com os nossos conterrâneos residentes em Itália, Espanha, Portugal, França, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, países onde se tem verificado até ao momento um elevado número de contágios e mortes", referiu, numa mensagem na rede social Facebook, Nuno Nabian, nomeado primeiro-ministro da Guiné-Bissau pelo autoproclamado Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

Na mensagem, Nuno Nabian salientou que tem acompanhado a evolução da situação naqueles países e manifestou "toda a solidariedade e disponibilidade para ajudar naquilo que for necessário".