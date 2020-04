Covid-19

A consultora McKinsey considerou hoje que a pandemia da covid-19 pode afetar mais de 100 milhões de empregos em África e que o continente, no cenário mais gravoso, pode enfrentar uma recessão de 4%.

"No cenário 4, que prevê uma segunda vaga global da pandemia e uma propagação generalizada em África, o PIB do continente seria cortado em oito pontos percentuais, resultando numa taxa de crescimento negativa de 3,9%", lê-se no relatório 'Lidar com a Covid-19 em África', consultado hoje pela Lusa.

No documento, que os analistas dizem ter sido solicitado pelos empresários africanos como um contributo para a gestão da pandemia, a McKinsey argumenta que "os governos, o setor privado e as instituições de desenvolvimento têm de duplicar a sua resolução e expandir significativamente os esforços para salvaguardar as economias e os meios de subsistência no continente".