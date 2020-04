Actualidade

A abertura do procedimento de classificação da Central Elétrica do Entroncamento vem responder à necessidade de preservar um exemplar "muito interessante" do período industrial do início do século XX, disse hoje o presidente do município.

"É um elemento edificado muito importante daquela época", afirmou Jorge Faria, que é igualmente vogal do conselho de administração da Fundação Museu Nacional Ferroviário, em reação à publicação em Diário da República, na quinta-feira, do anúncio de abertura do procedimento de classificação pela Direção Geral do Património Cultural.

A Central Elétrica do Entroncamento, projetada em 1919 e construída entre 1920 e 1923, albergou inicialmente uma central termoelétrica a vapor, tendo sido posteriormente equipada com um grupo gerador a diesel, em 1930, com um Posto de Transformação, cujo funcionamento se manteve até à sua desativação em 1990.