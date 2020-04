Covid-19

As livrarias tiveram quebras de vendas de quase 80%, na primeira semana de abril, com menos 125 mil livros vendidos do que no período homólogo, em 2019, contudo o mercado livreiro registou uma ligeira melhoria face às semanas anteriores.

Segundo o painel de vendas Gfk, entre 30 de março e 5 de abril, venderam-se 82.856 livros, menos 124.707 livros do que na mesma semana de 2019, em que foram vendidos 207.563 livros.

Por canal de distribuição, verificou-se que houve menos 78% de vendas de livros em livrarias, que são o principal canal da venda a retalho, e menos 18% de vendas nos hipermercados.