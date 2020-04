Covid-19

A Câmara de Braga desistiu da ideia de fazer um referendo sobre a venda do Estádio Municipal, adiando esse escrutínio para as eleições autárquicas de 2021, disse hoje o presidente da autarquia.

Em declarações à Lusa, Ricardo Rio, eleito pela coligação PSD/CDS/PPM, explicou que a realização do referendo, que chegou a estar pensada para o primeiro trimestre de 2020, foi inviabilizada pela situação decorrente da pandemia da covid-19.

"Com esta situação, não havia condições para realizar o referendo num horizonte próximo, pelo que desistimos dessa ideia e vamos incluir a venda do estádio no nosso programa eleitoral para as autárquicas de 2021. Se ganharmos, teremos a legitimidade política necessária para avançar com o dossiê", sublinhou.