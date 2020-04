Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou hoje que a proibição dos voos internacionais, em vigor há quase um mês para conter a progressão da covid-19, vai manter-se mesmo após o segundo período do estado de emergência.

"Após o estado de emergência, os transportes aéreos e marítimos internacionais e de passageiros permanecerão interditos, salvo exceções previstas na lei", anunciou, no parlamento, Ulisses Correia e Silva.

Dependente das receitas do turismo, com um peso de 25% do Produto Interno Bruto, e com um recorde de 800 mil turistas em 2019, o arquipélago completa no domingo um mês de encerramento a todos os ligações do exterior, permitindo apenas voos sanitários e de repatriamento.