Covid-19

A cantora norte-americana Taylor Swift cancelou a digressão europeia, incluindo o concerto em julho no NOS Alive, Oeiras, anunciou hoje a promotora do festival, que remete para maio qualquer decisão sobre o futuro do evento.

Em comunicado, a promotora Everything is New explica que Taylor Swift cancelou toda a digressão pela Europa, por causa da pandemia da doença covid-19, incluindo a passagem pelo festival Nos Alive a 09 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

O NOS Alive está marcado de 08 a 11 de julho e mantém-se de pé, com a promotora a explicar que só tomará uma decisão sobre o evento "após o levantamento do estado de emergência", que termina a 02 de maio.