Covid-19

A Federação Portuguesa de Golfe (FPG) pediu hoje ao governo para isentar os seus praticantes da possível "obrigatoriedade de confinamento para cidadãos com mais de 70 anos", justificando-o com os benefícios "físicos e mentais" que lhes proporciona.

"A verificar-se, solicitamos ao governo que atente à especificidade do golfe e permita que os cidadãos que o têm como modalidade desportiva possam retomá-la, sempre de acordo com as medidas que vierem a ser implementadas para assegurar a redução de risco de contágio da Covid-19 nos campos de golfe nacionais", solicitou a federação, em carta enviada à tutela.

Na terça-feira, em entrevista à rádio Observador, o primeiro-ministro António Costa admitiu a possibilidade de prolongar o confinamento dos mais idosos, ao contrário do alívio de algumas medidas para a população de menor risco.