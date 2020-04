Covid-19

Os comboios da Linha do Norte voltam a ter paragem nas estações do concelho de Ovar na próxima segunda-feira, anunciou hoje a CP - Comboios de Portugal, antecipando o levantamento do cerco sanitário instalado nesse concelho devido à covid-19.

Em causa está o fim da medida que a 18 de março suspendeu todas as partidas e chegadas nas estações e apeadeiros do concelho que, no distrito de Aveiro, se encontra em estado de calamidade pública devido à nova doença.

Antecipando o levantamento do cerco sanitário hoje à meia-noite, fonte oficial da transportadora ferroviária informou que "a CP vai repor as paragens dos comboios nessas estações a partir do dia 20 de abril de 2019".