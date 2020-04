Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou hoje no parlamento que a avaliação do terceiro período para os alunos das ilhas com riscos epidemiológicos de propagação de covid-19 será feita com base apenas nos dois períodos anteriores.

"O funcionamento dos estabelecimentos de ensino, de pré-escolar, básico e secundário com aulas presenciais será efetuado nas ilhas com baixos riscos epidemiológicos de propagação do covid-19, de acordo com o parecer da Comissão Técnica do Ministério da Saúde e com o cumprimento das normas de distanciamento social e de higienização asseguradas pela gestão das escolas", anunciou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Perante os deputados, o primeiro-ministro admitiu que "nos casos em que essas condições não estejam asseguradas, aplicar-se-ão as normas administrativas, previstas pela lei", de forma a "garantir que todos os estudantes tenham a avaliação do terceiro trimestre, a qual será feita com base na avaliação dois trimestres anteriores".