Covid-19

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, defendeu hoje a reabertura do comércio e das fronteiras e reconheceu que corre o "risco" de ser responsabilizado caso a propagação do novo coronavírus piore.

Bolsonaro falava, em Brasília, durante a cerimónia de posse do seu novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Teich, que substitui Luiz Henrique Mandetta no cargo, demitido pelo Presidente na quinta-feira devido a divergências na estratégia de enfrentar a pandemia de covid-19, mais concretamente na questão do isolamento social.

Enquanto Mandetta seguia orientações científicas e defendia firmemente a necessidade de isolamento social para impedir a propagação do vírus, Jair Bolsonaro, por outro lado, insiste que as pessoas devem voltar ao trabalho e que a economia deve ser reativada porque "o Brasil não pode parar" por causa do que classificou como uma "gripezinha".