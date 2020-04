Covid-19

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) disse hoje que os "constrangimentos" às empresas no acesso aos apoios anunciados pelo Governo no âmbito da pandemia covid-19 "mantêm-se" e "limitam drasticamente" o impacto das medidas.

"Mantêm-se um conjunto de constrangimentos que limitam drasticamente" o impacto das medidas adotadas pelo Governo na resposta à pandemia, afirma em comunicado a CCP, que reuniu hoje a sua Comissão Executiva.

Segundo a confederação presidida por João Vieira Lopes, além de as linhas de financiamento anunciadas pelo executivo terem chegado "inexplicavelmente tarde" às empresas, o que aconteceu esta semana, "os empréstimos bancários ainda não chegaram".