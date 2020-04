Actualidade

A Guerra Colonial é o tema do trabalho "Um Plano do Labirinto", da Companhia João Garcia Miguel, que estará disponível 'online' a partir de hoje no canal da companhia, no youtube, informou o Teatro Ibérico.

"Um Plano do Labirinto", que pode ser visto a partir das 21:30, é uma das mais recentes produções da Companhia João Garcia Miguel (JGM), e esteve em palco no Teatro Ibérico.

A peça surgiu de uma colaboração entre o encenador João Garcia Miguel e o dramaturgo Francisco Luís Parreira e conta com interpretação de João Lagarto, Sara Ribeiro e Paulo Mota.