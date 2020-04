Actualidade

Os funcionários públicos começam a receber este mês os aumentos salariais com retroativos a janeiro, mas fonte oficial do Ministério da Administração Pública admitiu hoje à Lusa que há serviços que poderão não conseguir pagar as atualizações em abril.

"As atualizações salariais já começaram a ser processadas em abril, no entanto, esse pagamento dependerá da capacidade dos serviços e do momento em que estes processam os respetivos salários", afirmou fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

"Em todo o caso, os aumentos serão retroativos a janeiro de 2020", acrescentou a mesma fonte.