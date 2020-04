Actualidade

O Coral de Letras e a Casa Comum da Universidade do Porto lançaram um desafio que, com vista a "celebrar abril", pretende "juntar o maior número de pessoas" a cantar a música 'Grândola Vila Morena' de Zeca Afonso.

"É uma oportunidade de celebrarmos abril e lembrarmos o importante papel que as universidades tiveram na preparação do 25 de abril e, vale a pena, nestes momentos, atualizarmos essas memórias", afirmou hoje, em declarações à Lusa, Fátima Vieira, vice-reitora da cultura da Universidade do Porto.

Nesse sentido, a iniciativa visa, até às 20:00, do dia 20 de abril reunir o maior número de vídeos de pessoas a cantar 'Grândola Vila Morena', de Zeca Afonso, uma das senhas de sinalização da Revolução dos Cravos.