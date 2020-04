Covid-19

A Câmara de Valongo vai criar um Banco Municipal de Combate à Desigualdade Digital constituído por 1140 equipamentos informáticos e cerca de 500 acesso à internet para emprestar, temporariamente, a alunos carenciados do concelho.

A medida foi comunicada pela autarquia, na quinta-feira, e tem como objetivo garantir que todos os alunos na rede pública do concelho participam no processo de aprendizagens em regime não presencial, até ao final do ano letivo 2019/2020.

"Não podemos permitir que as atuais circunstâncias impostas pelo combate à pandemia Covid-19 impeçam o acesso ao ensino dos nossos alunos e alunas, sobretudo dos mais carenciados. Ninguém pode ficar para trás! Somos e vamos continuar a ser um concelho verdadeiramente inclusivo e educador", salienta o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado num comunicado.