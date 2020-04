Covid-19

O Governo decidiu autorizar a entrada imediata em funções dos 44 inspetores que estavam em estágio e dos 80 candidatos aprovados em concurso externo, permitindo à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) um reforço de 124 inspetores.

Estas medidas constam de um despacho publicado hoje em Diário da República que confere ainda poderes à inspetora-geral da ACT para requisitar junto de outros serviços inspetivos até 150 inspetores e técnicos, reforçando assim a equipa da Autoridade das Condições do Trabalho numa altura em que aumentaram as necessidades de proteção dos direitos dos trabalhadores e a garantia do cumprimento da legislação laboral perante o situação excecional criada pelo surto de covid-19.

O diploma determina que esta requisição terá de ser feita até ao dia 20 de abril, através de um despacho onde a inspetora-geral da ACT identifica o "número ou nome de inspetores e técnicos superiores a requisitar" até ao limite de 150. Para agilizar o processo, é dispensado o acordo dos dirigentes máximos dos serviços e do respetivo trabalhador requisitado "que deve exercer, preferencialmente, a sua atividade na área geográfica".