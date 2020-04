Covid-19

O parlamento de Cabo Verde aprovou hoje por unanimidade o pedido de prorrogação do estado de emergência, para conter o novo coronavírus, que a partir de sábado será diferenciado por ilhas, conforme proposto pelo Presidente da República.

Em sessão extraordinária que se prolongou por várias horas, o pedido de autorização feito pelo Presidente para renovação do estado de emergência, cujo primeiro período de 20 dias termina hoje, recebeu o voto favorável dos 56 deputados que participaram na reunião, dos três partidos representados, dos quais 14 por videoconferência, dada a suspensão das ligações interilhas.

A oposição, pela voz do líder parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Rui Semedo, defendeu o voto favorável à renovação do pedido de declaração de estado de emergência com o "patriotismo" e pelo "bem maior" que é a necessidade de combater a pandemia de covid-19 no arquipélago.