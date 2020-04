Covid-19

O Conselho de Ministros aprovou hoje a promoção da consulta direta aos parceiros sociais sobre atos legislativos do Governo que envolvam legislação do trabalho dispondo estes de 24 horas para se pronunciarem.

O comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros refere que foram feitos ajustamentos às medidas contempladas nos anteriores decretos do estado de emergência entre os quais se inclui "a suspensão da obrigatoriedade de publicação no Boletim do Trabalho e Emprego de atos legislativos a aprovar pelo Governo nos termos da legislação do trabalho, promovendo-se a consulta direta dos parceiros sociais, através de meios eletrónicos, com um prazo para pronúncia de 24 horas".

Esta formulação, para vigorar durante o terceiro período do estado de emergência, permite assim que os parceiros sociais sejam ouvidos no âmbito daquelas matérias legislativas, ainda que se mantenha a suspensão da obrigatoriedade de publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.